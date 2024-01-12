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В России разработали новый способ дезинфекции поверхностей в больницах

В ПНИПУ создали антимикробное средство из цинка, меди и полиакриламида

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли новый эффективный способ дезинфекции поверхностей в больницах. Он обеспечивает более длительную защиту от патогенов по сравнению с существующими методами, сообщили «Газете.Ru» в научном учреждении.

Политехники создали состав на полимерной основе, использовав соли цинка и меди в качестве антибактериальных агентов. Наночастицы металлов поместили в полиакриламид (ПАА), который используется для гелеобразования жидкостей и создания пленок. Затем исследователи изучили, как готовый металлополимерный препарат справляется с микробами.

Ученые отобрали несколько штаммов патогенных микроорганизмов и протестировали их на взаимодействие с растворами меди и цинка в концентрациях от 0,075% до 5% в полимерной среде.

Эксперименты показали, что полиакриламид не может служить питательной средой для распространенных в больницах патогенов, тогда как добавление наночастиц металлов подавляют рост и жизнедеятельность бактерий. Исследователи выяснили, что полимерная основа помогает значительно увеличить площадь дезинфекции. В научном учреждении отметили, что ранее подобная технология нигде не применялась.

Ранее в России создали покрытие, обеззараживающее поверхности с помощью света.

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