Новогоднее землетрясение в Японии отодвинуло море от суши на четверть километра

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года вызвало значительный подъем суши, из-за чего в некоторых местах море отступило от берегов на 250 метров. На это обратил внимание французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе, изучивший фотографии местности из космоса до и после стихийного бедствия. Специалист поделился изображениями на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

В частности, берега поднялись на японском полуострове Ното в центральной части острова Хонсю. В результате случившегося некоторые пристани лишились связи с водой и стали недоступны для лодок.

Выводы Бельгерзе подтвердили специалисты Токийского университета. В научном учреждении отметили, что обнаружили 10 мест сейсмического подъема побережья на участке между населенными пунктами Кайсо и Акасаки из-за землетрясения. По данным исследователей, подземный толчок также вызвал цунами высотой более четырех метров, которое обрушилось на порт Акасаки.

Усовершенствованный спутник наблюдения за Землей-2 (ALOS-2) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) также зафиксировал поднятие побережья, вызванное землетрясением. Согласно заявлению Управления геопространственной информации Японии, спутниковые снимки показали, как береговая линия сместилась в сторону моря в нескольких районах, включая порт Нафуне, город Вадзима и залив Миназуки.

Ранее в Японии появился новый остров из-за извержения подземного вулкана.