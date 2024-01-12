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Названо неожиданное полезное свойство темного шоколада

Scientific Reports: темный шоколад может снижать риск развития гипертонии

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Исследователи из народной больницы Шаосин и одноименного университета в Китае обнаружили, что употребление темного шоколада может снижать риск развития эссенциальной гипертензии. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

В своем исследовании китайские ученые отследили причинно-следственную связь между потреблением темного шоколада и риском развития болезней сердца и сосудов, используя метод менделевской рандомизации. Он основан на изучении влияния различных генетических вариаций на конечный результат, под которым могут пониматься, например, факторы риска различных заболеваний.

Сперва ученые собрали данные о состоянии здоровья и биологические материалы 64 945 европейцев. Также исследователи оценили пищевые привычки участников. Затем они проанализировали полученную информацию, чтобы определить причинно-следственную связь между генетически предсказанным уровнем потребления темного шоколада и риском развития 12 сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, фибрилляция предсердий, тромбоз вен, гипертония и инсульт.

Результаты показали, что потребление темного шоколада значительно снижает риск эссенциальной гипертензии. Это заболевание, для которого характерен стойкий рост артериального давления на фоне отсутствия патологических изменений со стороны почек и других систем. В отличие от других разновидностей гипертензии (реноваскулярной, вторичной), все скачки давления наблюдаются по причине проблем с сердцем или отсутствия сосудистого тонуса. Никакой значимой связи между употреблением темного шоколада и риском развития других сердечно-сосудистых заболеваниях не наблюдалось.

Вероятнее всего, флаванолы (растительные соединения), содержащиеся в темном шоколаде, могут улучшать функцию эндотелия, повышать эластичность сосудов и предотвращать «склеивание» тромбоцитов за счет увеличения выделения оксида азота.

Ранее выяснилось, что темный шоколад способен повышать интеллект у определенной группы людей.

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