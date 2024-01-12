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Установлено, как убеждения мужчин влияют на их эрекцию

Archives of Sexual Behavior: отношение к мужественности влияет на эрекцию

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Исследователи из Цюрихского университета (Швейцария) установили, что убеждения мужчин о своей мужественности влияют на эректильную дисфункцию. Результаты были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Так, представления о том, что мужественность — не стабильная идентичность, а нечто, что нужно постоянно зарабатывать, и что можно легко потерять, и что, статус мужчины всегда находится под угрозой, связаны с проблемами с эрекцией у мужчин. По словам ученых, такие идеи могут привести к усилению психологического стресса, особенно в контексте сексуальной активности, которые приводят к дисфункции.

К таким выводам команда пришла, проведя онлайн-опрос 507 гетеросексуальных мужчин. Опрос содержал вопросы о социально-демографическом происхождении участников, сексуальной функции, сомнительных убеждениях в мужественности, самостигментации, социальной желательности и приверженности традиционным идеологиям маскулинности.

Результаты показали, что мужчины с более сильными убеждениями в ненадежности мужественности несколько чаще страдали от эректильной дисфункции. Другими словами, мужчины, которые согласны с утверждениями типа «некоторые мальчики не становятся мужчинами, независимо от того, сколько им лет», с большей вероятностью столкнутся с проблемами с эрекцией.

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