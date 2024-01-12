Стало известно, почему рак мозга не поддается лечению

Исследователи из Университета штата Майами в США установили причину устойчивости глиобластомы к лечению. Оказалось, что раковые клетки имитируют нейроны, чтобы уклониться от терапии. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Cancer Cell.

Глиома — это опухоль, поражающая глиальные клетки головного или спинного мозга. Это самая распространенная первичная опухоль и вместе с тем самая тяжелая и трудно операбельная опухоль головного мозга. Считается, что глиобластома — неизлечимое заболевание, средняя выживаемость больных составляет около 15 месяцев.

Авторы исследования использовали платформу, разработанную для изучения полного набора белков клеток глиобластомы и определенных модификаций этих белков, указывающих на активность ферментов в клетках. Оказалось, что белок BRAF может быть потенциальной мишенью для лечения глиомы — он остается неизменным и может «выдавать» мимикрирующие раковые клетки.

Испытания ингибитора (вещество, подавляющее различные процессы в клетках) BRAF на моделях мышей прошли успешно. В дальнейшем ученые продолжат исследования и разработку новых тактик терапии.

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