Ученые выяснили, как Сибирь помогает бороться с потеплением на Земле

Ученые из Университета Хельсинки в Финляндии обнаружили необычайно высокую концентрацию атмосферных аэрозолей над Сибирью. Эти элементы образуются из молекул газа и оказывают охлаждающий эффект, отражая часть солнечной энергии. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Предыдущие наблюдения показывали, что в Сибири редко происходит активное образование аэрозольных частиц. Однако данные мониторинга за последние несколько лет выявили усиление данного процесса. По мнению специалистов, ситуация изменилась из-за глобального потепления.

В 2020 году Сибирь переживала полугодовую аномальную жару. Используя междисциплинарный анализ химии атмосферы, физики и метеорологии, исследователи обнаружили, что лесные выбросы, загрязнение окружающей среды и волна тепла создали идеальные условия для образования аэрозолей.

«Наши результаты показывают, что весной на обширных территориях западносибирской тайги могут образовываться большие количества аэрозольных частиц, в отличие от того, что предполагалось ранее», — отметили авторы научной работы Ольга Гармаш и Екатерина Ежова.

По мнению ученых, высокие температуры могут стать обычным явлением для Западной Сибири в ближайшие годы. Это приведет к более активному появлению атмосферных аэрозолей и скажется на климате.

Ранее ученые выяснили, что снижение парниковых выбросов уменьшит концентрацию атмосферных аэрозолей, которые охлаждают Землю.