Астрономы выяснили, что близлежащая к Земле экзопланета может быть богата водой

Канадские ученые из университетов Монреаля и Торонто изучили экзопланету LHS 1140b, расположенную в созвездии Кита в 50 световых годах от Земли. Они пришли к выводу, что этот мир может быть пригоден для жизни и содержать огромное количество жидкой воды. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

LHS 1140b вращается вокруг небольшой звезды, чьи размер и масса составляют около 20% от показателей нашего Солнца. Сама планета в 1,7 раза больше Земли. Анализ всех наблюдений показал, что небесное тело недостаточно плотное, чтобы быть чисто каменистым. Это указывает либо на обилие воды, либо на наличие плотной атмосферы из водорода и гелия.

По мнению астрономов, тусклая звезда может поддерживать на планете пригодные для жизни условия за счет своей низкой активности.

Долгое время исследователи космоса возлагали большие надежды на систему TRAPPIST-1, где обнаружили три планеты размером с Землю в обитаемой зоне. Однако недавние наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что эти планеты совершенно бесплодны, лишены атмосферы и поверхностных вод. Это может быть вызвано поведением звезды TRAPPIST-1, которая производит множество вспышек.

Канадские ученые намерены также изучить планету LHS 1140b, используя «Джеймс Уэбб». Если он подтвердит наличие жидкой воды на ее поверхности, она станет первым доказанным водным миром, открытым за пределами Солнечной системы.

Ранее ученые допустили, что планеты с жидкой водой встречаются в космосе в 100 раз чаще, чем принято думать.