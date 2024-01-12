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Стало известно, насколько полезен шоколад

Medical Xpress: шоколад полезен для психического здоровья, но не для сердца

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Доктор Дипак Бхатт, директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США, рассказал, что порошок какао — важная составляющая шоколада, полезен для сердца и сосудов. Тем не менее, сам шоколад содержит слишком много сахара и калорий. Об этом сообщает Medical Xpress.

По словам кардиолога, многим людям хочется думать, что употребление шоколада приносит пользу организму. Какао-бобы, входящие в его состав, содержат клетчатку и натуральные соединения с антиоксидантными свойствами, называемые фитонутриентами. Клетчатка полезна для пищеварительного тракта, а антиоксиданты способны помочь организму противостоять сердечным заболеваниям.

Тем не менее, в ходе производства шоколада к горьким измельченным какао-бобам добавляются другие ингредиенты, такие как сахар, молоко и жиры. Это меняет пищевую ценность готового продукта — он становится очень углеводистым и калорийным. Таким образом, потенциальная польза для сердечно-сосудистой системы сходит на нет.

Врач добавил, что полностью отказываться от шоколада не стоит. Иногда это будет полезно для психического здоровья. Важно правильно подбирать размер порции, чтобы избежать набора лишнего веса. Диетологи из США и Канады не рекомендуют употреблять в день более одной-двух унций (около 28-57 граммов) этого продукта. Также отмечается, что стоит отдавать предпочтение темному шоколаду с большим количеством какао-порошка — он содержит меньше сахара.

Ранее диетолог рассказал, как начать правильно и экономно питаться в Новом году.

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