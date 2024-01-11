Московские зоологи рассказали о трудных родах уникального детеныша косатки Наи

Специалисты московского центра океанографии и морской биологии «Москвариум» рассказали, как прошли роды у косатки Наи. Операция сопровождалась трудностями и заняла более 10 часов, но завершилась благополучно для всех участников, сообщили «Газете.Ru» в научном учреждении.

По словам специалистов, о начале родов у косаток сигнализирует снижение температуры тела на один градус. После этого детеныш появляется на свет в течение суток. Но в случае с Наей процесс затянулся на три дня.

«Все это время наша команда — более 40 человек — круглосуточно находилась в «Москвариуме» и контролировала состояние Наи. Обычно, когда роды длятся более пяти часов, шанса на рождение живого детеныша практически не остается. Когда мы перешли отметку в шесть часов, казалось, что это конец, и наши надежды на появление двух плавников рухнули. Но Ная не только смогла родить, но и сразу начала защищать и оберегать малышку — это просто невероятно!» — рассказала «Газете.Ru» глава ветеринарной службы центра Ирина Суворова.

После рождения детеныша команда «Москрвариума» сосредоточилась на восстановлении ослабленного состояния матери и необходимости установления грудного вскармливания в течение 48 часов после родов. Из-за усталости Ная не могла кормить свое дитя как следует, поэтому специалисты обеспечили ей усиленный рацион и начали терапию.

Посетители «Москвариума» пока не смогут увидеть новую семью косаток. Животным обеспечат полный покой до восстановления.

Напомним, детеныш косатки Наи появился в результате первого в России случая естественного оплодотворения китообразного в искусственной среде.

Ранее в «Москвариуме» рассказывали, как готовились принимать роды у косатки Наи.