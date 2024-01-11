Умер один из создателей «Спутник-V» Народицкий

Заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского и один из основных создателей вакцины от коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий ушел из жизни. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет издание RTVI.

На момент смерти ученому было 82 года. Однако точная причина его ухода из жизни пока не уточняется.

По данным издания, Народицкий считался «отцом-основателем» российской векторной платформы аденовируса человека. Именно на ее основе в 2020 году была создана вакцина «Спутник-V».

В ноябре 2023 года одна из разработчиков упомянутой вакцины от коронавируса Инна Должикова заявила, что эффективность препарата против летальных случаев при заражении COVID-19 составляет 90%. Она подчеркнула, что данная вакцина продолжает демонстрировать хорошие результаты даже на фоне появления новых вариантов коронавируса.

11 декабря министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновленную вакцину «Спутник Лайт». Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый препарат предназначен для профилактики заражения COVID-19 и имеет дополненный антигенный состав.

Ранее россиянам рассказали, как долго сохраняется эффект от обновленной вакцины «Спутник Лайт».