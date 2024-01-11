В России создали приложение для дистанционного определения группы крови

Ученые из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ разработали программу для дистанционного определения группы крови: медицинскому работнику будет достаточно загрузить в приложение фото образца крови, смешанного с реактивом. Цифровой продукт, который выйдет на медицинский рынок через два года, поможет минимизировать риск развития осложнений при переливаниях крови. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

«К сожалению, в нашей стране пока еще есть проблема недостатка врачей лабораторной диагностики, которые должны выполнять подтверждение результатов анализа группы крови потенциальных реципиентов, сделанных лечащим врачом. При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента. Это заключение врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно, сохранив результат анализа и изображение в медицинской информационной системе», — пояснил «Газете.Ru» автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского Университета Павел Трегуб.

Цифровой сервис основан на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и будет доступен медицинским сотрудникам с любым смартфоном. ИИ по разработанным алгоритмам анализа изображения определяет наличие агглютинации (микросгустков) крови после смешивания со специальным реактивом, содержащим антитела к эритроцитам. Сейчас эти манипуляции выполняет врач, анализируя склеивание эритроцитов в каплях крови своим экспертным взглядом. Но возможности современных технологий позволяют создать «цифровой аналог» его глаз. Программа уже заинтересовала индустриальных партнеров, ученые планируют вывести продукт на медицинский рынок через два года.

Ежегодно в России выполняется более 1,5 миллиона процедур переливания крови и ее компонентов. Из них почти 30 тысяч сопровождаются различными осложнениями, связанными с частичной антигенной несовместимостью донора и реципиента по разным, в том числе редким системам классификации групп крови. Разработчики программного комплекса уверены, что в большинстве случаев этих осложнений можно избежать. Их приложение поможет исключить человеческий фактор и ошибки на разных этапах анализа, а также сэкономить на закупке оборудования и расходных материалов. Особенно актуальной разработка будет для хирургических, акушерско-гинекологических и родильных отделений в небольших и отдаленных больницах.

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