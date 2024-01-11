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У побережья Севастополя обнаружили чужеродные интенсивные волны

РАН: в бухте Севастополя образуются опасные интенсивные волны-сейши

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Круглую бухту на юге Севастополя из других водоемов могут проникать интенсивные потенциально опасные стоячие волны — сейши. Это показало исследование ученых из Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН). О результатах «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Круглая бухта на юге Севастополя связана с другими бухтами, вместе образующими малоизученную систему. В новом исследовании ученых из МГИ РАН и других институтов впервые получили данные прямых длительных наблюдений за уровнем моря в бухте Круглой.

Специальный ультразвуковой измеритель уровня моря установили в 35 метрах от берега, на одной из бетонных опор неиспользуемого пирса на глубине 1,7 метра. Данные о колебаниях за два месяца проанализировали с помощью математического моделирования. Ученые выяснили, что в бухте Круглой могут образовываться интенсивные сейшевые колебания — стоячие волны, возникающие в замкнутых и частично замкнутых водоемах.

«За счет связи в системе бухт волны из одной бухты могут проникать в соседние. Их в литературе называют «чужими». Интенсивность «чужих» колебаний может значительно превышать интенсивность собственных колебаний конкретной бухты и представлять опасность для судов и береговой инфраструктуры. Мы обнаружили, что в бухте Круглой представлен широкий спектр сейш, включающий в себя колебания, определяемые не только параметрами бухты Круглая, но и соседних бухт», – рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник отдела теории волн МГИ РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Манилюк.

Исследователи планируют создать сеть датчиков для длительного мониторинга длинноволновых колебаний во всех бухтах Севастополя, изучить волновые режимы и оценить возможные опасности, связанные с сейшами. Это позволит заблаговременно предупреждать об угрозах и принимать необходимые меры безопасности.

Ранее ученые выяснили, что в Арктике циркулируют 230 тонн «вечных химикатов».

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