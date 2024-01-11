Стало известно, в каком возрасте у человека лучше развита способность к многозадачности

Питер Уилсон, профессор психологии из Австралийского католического университета, рассказал The Conversation, что в детском и пожилом возрасте способность к многозадачности снижена. Людям среднего возраста лучше всего удается выполнять несколько действий одновременно.

Психолог объяснил, что две и более задачи, выполняемые одновременно, часто «конкурируют» за общие нейронные пути в головном мозге. В частности, для выполнения как двигательных, так и когнитивных задач задействуются центры анализа и принятия решений лобной доли. Чем больше задач зависит от одной и той же сенсорной системы (например, зрения) тем сильнее нагрузка.

Особенности работы мозга и опыт наделяют взрослых большей способностью к многозадачности по сравнению с детьми. Больший объем префронтальной коры помогает распределять когнитивные ресурсы между несколькими задачами. Кроме того, сплетению нервных волокон, соединяющему два мозговых полушария (мозолистое тело), требуется много времени для полного созревания, что накладывает ограничения на то, насколько эффективно дети могут выполнять несколько действий одновременно.

У пожилых людей способность к многозадачности снижается. Такой регресс становится заметен при ходьбе. Эта двигательная задача, выполняемая одновременно с когнитивной (разговор), создает нагрузку на префронтальной коры, отвечающей за сложное мышление и поведение. «Конкуренция» за общие нейронные пути проявляется в замедлении шага и сниженной устойчивости.

Отмечается, что способность к многозадачности можно усовершенствовать. Пожилые люди могут тренироваться с использованием велотренажера, одновременно проговаривая список покупок или играя в словесные игры.

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