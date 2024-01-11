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Министр рассказал, какие университеты привлекли больше всего инвестиций бизнеса в науку

Министр Фальков назвал три университета-лидера по привлечению средств в науку

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Павел Бедняков/РИА Новости

Благодаря программе «Приоритет-2030» растет финансирование науки бизнесом: в 2023 году ее участники привлекли рекордные внебюджетные средства в науку. Наиболее успешны в этом оказались МГМУ им. И.М. Сеченова, Казанский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова за 2023 год уже привлек инвестиции в размере более 2 млрд руб., что составляет более 4 руб. на каждый вложенный государством рубль. Казанский (приволжский) федеральный университет привлек на реализацию своей программы развития более 1,53 млрд руб. Это соответствует 1,6 руб. на 1 руб. государственных инвестиций. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет добился софинансирования в размере 1,3 млрд рублей, что составило 2,8 внебюджетных руб. на 1 руб. из бюджета. И этот список можно продолжать», — рассказал Фальков.

В России вклад государства в финансирование составляет 65-70%, что отличает ее от других технологически развитых стран, где бизнес играет большую роль. Цель Минобрнауки — увеличить долю софинансирования бизнесом. В 2024 — 2025 годах будет прирост инвестиций в науку со стороны бизнеса, считает Фальков. В 2023-м 11 университетам уже удалось привлечь более миллиарда внебюджетных рублей.

Ранее министр науки заявил, что количество уехавших ученых из России преувеличивают.

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