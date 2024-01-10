Установлено, для каких людей постоянная проверка смартфона вредна

Исследование ученых из Университета штата Калифорния (США) установило, что использование смартфонов может стать вредным для здоровья у тех, кто страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Кроме того, эти люди склонны к чрезмерному использованию смартфона. Результаты работы были представлены в журнале Current Psychology (входит в Springer).

Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях — обсессиях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий — компульсий.

Авторы опросили более 400 человек и попросили их выполнить несколько тестов, оценивающих различные признаки обсессивно-компульсивного поведения, страха что-то упустить, сдерживающей тревоги, склонности к скуке. Оказалось, что люди с клинически значимым уровнем ОКР более склонны к чрезмерному использованию смартфона.

По словам ученых, люди с ОКР будут компенсировать негативные эмоции с помощью технологий: они могут испытывать тревогу или необъяснимый страх и постоянно использовать свой телефон, чтобы подтвердить или опровергнуть его. При этом постоянная проверка смартфона может наоборот усугубить симптомы расстройства, в будущем авторы продолжат изучать эту тему.

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