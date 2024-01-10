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Установлено, как восприятие времени влияет на качество секса

В Йоркском университете обнаружили, что долгое отсутствие секса снижает удовлетворение

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Восприятие времени, прошедшего с момента последнего сексуального контакта, связано с отношениями и сексуальным удовлетворением и желанием. Когда сексуальный опыт кажется более отдаленным, люди сообщают о более низком удовлетворении и желании, выяснили ученые из Йоркского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Исследователи провели серию из трех отдельных экспериментов, в которых приняли участие более одной тысячи человек. Все участники прошли несколько онлайн-опросов, которые содержали вопросы о последнем сексуальном контакте, их удовлетворенности и восприятии времени. Около 300 участников также вели дневник в течение трех недель, в котором указывали уровни сексуального удовлетворения, желания и отмечали дни секса.

Результаты показали, что чем больше субъективного времени проходит с последнего полового акта, тем меньше уровень сексуального удовлетворения после последующего коитуса и в целом меньше сексуальное желание. Этот эффект наблюдался у обоих партнеров. Однако ощущение того, что секс был дольше по времени, было связано с повышением сексуального желания на следующий день.

По словам ученых, это предполагает сложную взаимосвязь между удовлетворением, желанием и субъективным ощущением времени, прошедшего с момента последнего сексуального контакта. В будущем авторы продолжат изучать эту тему.

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