Установлено, как вымер самый крупный из когда-либо существовавших приматов

Самый крупный примат Gigantopithecus blacki вымер сотни тысяч лет назад, однако о точном периоде его массовой гибели и причинах ученым известно мало. Исследователи из Китайской академии наук предложили более конкретный период вымирания Gigantopithecus blacki, и указали на несколько возможных причин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Согласно новому исследованию, обезьяна вымерла около 295 000 или 215 000 лет назад. По мере изменения климата юго-восточной Азии G. blacki не смог изменить свои пищевые привычки или среду обитания. Его географический след постепенно уменьшился, и вскоре от вида остались только окаменелые зубы.

В работе авторы проанализировали останки G. blacki, которые были взяты из 22 пещер, при помощи шести методов датирования для точной установки периода вымирания. Кроме того, команда изучала и другие образцы, найденные в пещере, включая древнюю пыльцу и отложения.

Исследователи определили, что по мере изменения климата G. blacki не адаптировался. Поскольку привычные источники пищи стали недоступны, гигант перешел на менее питательную пищу, что привело к постепенному сокращению популяции примата.

«Понимание причин вымирания приматов имеет решающее значение в связи с угрозой шестого массового вымирания, нависшей над планетой. Возвращение к прошлым не изученным до конца случаям вымирания и определение причин помогает нам понять реакцию видов на экологические стрессы. Это имеет огромные последствия для ныне живущих приматов, таких как современные орангутанги и горные гориллы», — отметили авторы.

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