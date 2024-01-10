Психолог рассказал о заразной агрессии автомобилистов на дороге

Словесная агрессия, мужской пол и возраст (от 18 до 30 лет) взаимосвязаны с частотой возникновения аварийных ситуаций. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук Дмитрий Владимирович Деулин.

На участке дороги М11 произошла автокатастрофа, которая унесла жизни четырех человек, включая годовалого ребенка. Среди возможных причин массового ДТП отмечается нарушение скоростного режима и опасное маневрирование.

«Статистика дорожно-транспортных происшествий указывает, что достаточно часто опасное маневрирование приводит к ДТП. Состояние гнева может спровоцировать водителя на нарушение правил дорожного движения. Словесная агрессия, мужской пол и возраст (от 18 до 30 лет) взаимосвязаны с частотой возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, агрессивное поведение на дороге подчиняется закономерностям массовой психотизации, при которой возникает подражаемость и заражаемость. Другие водители начинают невольно подражать и отвечать одному единственному агрессивному нарушителю правил дорожного движения», — объяснил Деулин.

Также психолог считает, что распространению агрессивного вождения способствуют медийные и социальные факторы.

«Блокбастеры типа «Форсаж» пропагандируют рискованное поведение за рулем, пренебрежение к правилам дорожного движения, получение «кайфа» от скорости движения автомобиля. Воспитанное на таких фильмах поколение распространяет полученные установки на свою частную жизнь. К сожалению, красивая картинка кино притупляет инстинкт самосохранения, возникает иллюзия того, что по аналогии с героем фильма человек сможет ловко управлять машиной, преодолевая любые сложности без риска для здоровья и жизни», — рассказал Деулин.

Эксперт отметил, что хотя в пожилом возрасте реже встречается агрессивное поведение на дороге, у водителей старшего возраста время реакции может быть увеличено, а также нарастает тревожность, которая может приводить к ошибкам.

Кроме того, люди старшего поколения также могут быть спровоцированы агрессивным стилем езды других автомобилистов.

Ранее в массовом ДТП в Новгородской области на трассе М-11 столкнулись более более 50 грузовиков и легковых автомобилей.