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Министр Фальков рассказал о возрасте российских ученых

Министр Фальков: в 2022 году впервые выросло число ученых в возрасте до 30 лет

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Павел Бедняков/РИА Новости

В 2022 году впервые выросла численность ученых моложе 30 лет, а в целом доля молодых ученых с 2010 года увеличилась с 35,5% до 44,1%. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«Российская наука молодеет. Статистически молодым ученым у нас считался человек до 39 лет. И мы видим, что по этой когорте у нас, начиная с 2010 года, идет существенный рост. За период с 2010 по 2022 год доля молодых ученых в возрасте до 39 лет увеличилась с 35,5% до 44,1%. При этом очень важно, что у нас наконец-то в 2022 году выросла численность молодых ученых и в возрасте до 30 лет. Все предыдущие годы когорта до 39 лет росла, а до 30 лет снижалась», — рассказал Фальков.

По общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками, Россия находится на шестом месте в мире: сейчас общее число российских исследователей составляет 669 тысяч 870 человек. Фальков связывает «омоложение» науки и рост численности ученых с системными мерами государства.

«На протяжении нескольких лет последовательно шла популяризация научной деятельности. С другой стороны, были разработаны меры для привлечения молодежи в науку, мы создали много молодежных лабораторий. Сильно «сыграла» в этом отношении программа, при которой ведущие ученые из-за рубежа и России приезжают в российские регионы, создают большие коллективы, руководят ими, и получат на это мегагрант — от 15 до 100 млн руб. в год», — объяснил Фальков.

Ранее Фальков заявил, что количество уехавших ученых из России преувеличивают.

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