Министр науки заявил, что количество уехавших ученых из России преувеличивают

По разным оценкам специалистов РАН, из России за последние пять лет уехало от 50 до 75 тысяч ученых, однако официальные исследования не подтверждают это число. Проблема оттока молодых ученых существует, но ее масштаб часто преувеличивают. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры в Высшей школе экономики, у Леонида Гохберга, директора Института статистических исследований. Эти цифры не подтверждаются. Мы проанализировали сотни университетов и институтов. И второй год подряд ведем большую работу над тем, чтобы отделить зерна от плевел, четко понять, кто просто перемещается в другую лабораторию на время, а кто уезжает на постоянное место жительства в другую страну, не думая возвращаться», — рассказал Фальков.

Вопрос борьбы за таланты актуален для всех стран, подчеркнул министр. Российским специалистам предлагают более выгодные условия в самых разных странах, но количество переездов часто преувеличивают.

«И тут надо еще понимать, что у нас мобильность же не только исходящая, но и входящая. К нам тоже приезжают коллеги из других стран, в том числе имеющие ученые звания», — отметил Фальков.

Ранее Фальков предложил поступать в магистратуру после нескольких лет работы.