Министр Фальков рассказал о новой концепции магистратуры

После реорганизации программы магистратуры будут разделены на три вида: на одних будут готовить специалистов, на вторых — ученых, на третьих — руководителей. В университетах, которые не смогут обеспечить качественную подготовку магистров, программы магистратуры будут закрыты. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«Мы хотим серьезно преобразовать магистратуру. Сегодня идет речь о нескольких ее видах. Первый вид — магистратура профессиональная, которую надо создавать с работодателем. По источникам финансирования такие магистерские программы должны софинансироваться одновременно государством и бизнесом. Задача такой магистратуры — углубленные профессиональные знания после того, как у тебя уже есть высшее образование. Второй вид магистратуры — исследовательская. Здесь заказчиком должно быть государство, человека должны готовить к профессии ученого», — рассказал Фальков.

Также есть идея управленческой магистратуры, добавил министр. Туда можно будет принимать студентов после получения любой специальности, так как руководителям предприятий или чиновникам нужны управленческие навыки, — независимо от того, химики они, физики или биологи.

Не все ВУЗы смогут обеспечить высокое качество магистратуры, поэтому некоторые государственные программы, вероятно, будут закрыты.

«Есть данные о том, что при наличии 489 государственных вузов, 451 реализует программу магистратуры. Но ведь мы понимаем, что ряд университетов, где учат магистров, не имеют никаких к тому предпосылок», — заключил Фальков.

Ранее Фальков предложил поступать в магистратуру после нескольких лет работы.