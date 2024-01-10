Назван простой тест на равновесие, который поможет определить продолжительность жизни

Исследователи из клиники спортивной медицины CLINIMEX в Рио-де-Жанейро обнаружили, что люди в возрасте 50-70 лет, которые могут балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, с большей вероятностью переживут своих сверстников. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В эксперименте приняли участие около 1700 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Ученые попросили участников в течение десяти секунд постоять на одной ноге, согнув другую в колене и отведя назад. Руки при этом необходимо было опустить и расположить вдоль тела. Исследование выявило 348 участников (около 20%), которые не могли сохранять баланс в течение необходимого промежутка времени. Затем началась фаза наблюдения за всеми добровольцами, которая длилась в течение семи лет.

В рамках периода наблюдения 123 человека ушли из жизни. Отмечается, что 17,5% из них ранее не справились с тестом на равновесие. Только у 4,6% из тех, кто мог балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, жизнь завершись во время фазы наблюдения. Болезни сердца и рак были наиболее распространенными причинами летальных исходов.

Комментируя результаты, исследователи добавили что старение связано с прогрессирующим снижением физической формы и ее компонентов, таких как сила, гибкость и равновесие. Кроме того, с возрастом в теле человека становится меньше мышечной массы и больше — жировой. Этот процесс, в совокупности с появлением других заболеваний, способствует развитию у пожилых склонности к падениям и другим серьезным неблагоприятным медицинским последствиям.

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