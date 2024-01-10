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Министр Фальков предложил поступать в магистратуру после нескольких лет работы

Министр Фальков: в магистратуру лучше идти, имея опыт работы

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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Мировая практика свидетельствует, что в магистратуру лучше идти, уже имея практический опыт: она должна давать углубленные специализированные знания, однако сейчас этого не происходит. Исправить ситуацию поможет изменение концепции магистратуры в России. Программ станет меньше, но они будут качественнее. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«Сейчас студент после бакалавриата далеко не всегда идет в магистратуру за знаниями, часто он идет просто за дипломом. Потому что совокупность дипломов бакалавра и магистра делает завершенным цикл получения высшего образования. А нам нужно, чтобы магистратура выполняла другую роль. Она должна давать специализированные знания человеку именно в тот момент, когда он уже поработал и отдает себе отчет, чего ему не хватает. Год-два-три поработал, потом пришел в магистратуру и получил уже профессиональные углубленные знания», — объяснил Фальков.

Основная задача реформирования магистратуры — максимально сблизить систему образования и рынок труда, отметил министр. Обсуждается разделение магистратуры на несколько видов, в том числе профессиональную, которая даст углубленные специализированные знания, а также исследовательскую для подготовки ученых.

Ранее министр рассказал об изменениях в финансировании науки в 2024 году.

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