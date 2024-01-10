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Диетолог рассказал, как начать правильно и экономно питаться в Новом году

Daily Mail: чтобы покупать меньше нездоровой еды, нужно ходить в магазин сытым

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Илья Питалев/РИА Новости

Британский специалист по питанию Майкл Мосли рассказал, что для приобретения здоровых пищевых привычек и экономии денег нужно ходить в продуктовые магазины сытым, отслеживать калорийность продуктов, покупать меньше газированных напитков, чипсов и круп быстрого приготовления. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт объяснил, что в состоянии голода человек неспособен критично оценить, какие продукты ему необходимо приобрести — может возникнуть соблазн купить больше нездоровых закусок, таких как чипсы и мороженое. Сытость способствует лучшему самоконтролю. Мосли рекомендует покупать продукты в соответствии с заранее составленным списком и внимательно изучать информацию о калорийности и составе на упаковках.

Чтобы избежать соблазнов, специалист по питанию при входе в магазин советует сразу продвигаться к необходимым отделам с продуктами. Задерживаться возле прилавков с обработанными, сладкими, калорийными продуктами и газированными напитками не стоит. Это поможет сэкономить деньги и улучшить пищевые привычки.

Также Мосли отметил, что не все продукты, позиционирующиеся как полезные для здоровья, являются таковыми. Например, крупы с высокой степенью очистки содержат меньше клетчатки — полезных для пищеварения пищевых волокон. Чтобы обеспечить организм клетчаткой, рекомендуется добавить в продуктовую корзину консервированные бобы.

Кроме того, эксперт сообщил, что сделать более полезными можно даже «нездоровые» продукты. Например, добавление курицы и овощей в готовую фабричную пиццу может обогатить блюдо клетчаткой и белком.

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