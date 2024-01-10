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Врач рассказала, как правильно сократить употребление алкоголя

Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды

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Shutterstock

Джорджия Фостер, австралийский терапевт, которая руководит программой The Drink Less Mind (Трезвый рассудок), рассказала, что употребление достаточного количества воды и борьба со стрессом могут упростить отказ от алкоголя. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснила, что многие люди пьют алкогольные напитки, чтобы повеселиться, снять стресс или побаловать себя. Тем не менее, для улучшения состояния здоровья в долгосрочной перспективе необходимо определить причину стресса и выбрать альтернативные способы его снятия. Фостер рекомендует подобрать какое-либо увлекательное занятие, которое поможет отвлечься от мыслей об алкоголе.

Терапевт также отметила, что при отказе от спиртных напитков необходимо пить достаточное количество воды. Она рекомендует выпивать один стакан перед началом застолья или встречи с друзьями, чтобы утолить жажду, снизить риск последующего обезвоживания и избежать необдуманного потребления большего количества алкоголя.

Также врач заявила о необходимости разработки «графика употребления алкоголя». До начала застолья рекомендуется точно определить, сколько спиртных напитков определенных видов можно выпить. Фостер советует снижать количество и крепость употребляемого алкоголя со временем, а затем и вовсе начать проводить вечера в состоянии полной трезвости.

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