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Найден простой способ продлить жизнь на 16 лет

Ученые обнаружили у клюквы свойство продлевать жизнь

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Группа ученых из Университета штата Пенсильвания (США) обнаружили у клюквы полезное свойство — при ежедневном употреблении она значительно снижает риск смертности на 31%, что продлевает жизнь в среднем на 16 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Авторы работы проанализировали данные о состоянии здоровья 37 тыс. человек на протяжении восьми лет. Они собирали данные о рационе участников исследования и его влиянии на организм людей. В частности ученых интересовали флавоноиды, которые содержаться в ягодах. Они отличаются широким спектром фармакологического действия. Они обладают желчегонным, бактерицидным, спазмолитическим, кардиотоническим действием, уменьшают ломкость и проницаемость сосудов, способны связывать и выводить из организма радионуклиды, у них также выявлен противораковый эффект.

Оказалось, что клюква больше всего снижавших риск смертности (31%), далее была черника (21%) и клубника (14%). По словам авторов, лучше всего употреблять в пищу свежие ягоды, однако в не сезон подойдут ягоды в любом виде, кроме варенья, компотов или других блюд, в которых присутствует много сахара.

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