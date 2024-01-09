Нарколог назвал два распространенных среди алкоголиков бредовых расстройства

Алкогольные психозы, в том числе различные бредовые расстройства, появляются у больных на второй и третьей стадии зависимости. Среди алкоголиков наиболее распространены два вида бреда, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Существуют алкогольные параноиды. Это бред с более конкретизированной фабулой, чаще бытового содержания, связанного со знакомыми или близкими людьми. Может определяться как бред преследования. Алкоголик тоже слышит голоса, видит зрительные образы своих преследователей», – объяснил Благов.

Кроме этого, еще довольно распространен алкогольный бред ревности у мужчин.

«Женщины, согласно некоторым данным, страдают этой патологией крайне редко. Мне в моей практике такие больные не встречались. Принято считать, что это привязано к мужской сексуальной дисфункции, хотя, не исключено, что все сложнее», – рассказал нарколог.

По словам специалиста, на этих стадиях также распространенны различные галлюцинации, которые усиливают и развивают бредовые идеи различного содержания.

«Часто это протекает на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения, страха за свою жизнь. Поведение алкоголика становится соответствующим переживаниям, оно может представлять опасность для самого больного и его окружения», – подчеркнул Благов.

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