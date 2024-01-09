Нарколог объяснил, как меняется характер на второй и третьей стадиях алкоголизма

На второй и третьей стадии алкоголизма характер человека претерпевает изменения из-за воздействия алкоголя. В частности на второй стадии появляется раздражительность, перепады настроения и слишком яркие эмоциональные реакции, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

«На второй стадии характер человека меняется. Например, раньше, выпивая, он испытывал приятные эмоции, чувство радости, эйфорию, а вне употребления спиртного был «самим собой». Но на второй стадии алкоголизма человек и во время приема спиртного, и, особенно, без него становится раздражительным, отмечаются постоянные перепады настроения, появляются неадекватно-усиленные эмоциональные реакции», – отметил Благов.

Кроме того, вторая стадия характеризуется исчезанием критики к своему состоянию: алкоголик не признает свою болезнь, у него по-прежнему «все хорошо». Если на первой стадии болезни человек еще может прислушаться к советам родных, изменить поведение, то на второй это уже крайне маловероятно.

«На третьей стадии характер также претерпевает изменения. Усиливается цинизм, агрессивность, жестокость, конфликтность, обидчивость, асоциальность. Человек становится примитивным, не понимает юмор, интеллектуальные нагрузки вызывают раздражение, здоровые интересы исчезают. Наблюдается психический регресс личности больного», – объяснил нарколог.

Ранее нарколог объяснил, почему лечение алкоголиков на первых стадиях должно быть принудительным.