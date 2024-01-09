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Стало известно, может ли коллаген в виде добавок предотвратить появление морщин

DailyMail: коллаген в виде добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи

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Британский дерматолог Джастин Клук рассказала, что коллаген в виде пищевых добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи. Более надежным способом предотвращения появления морщин является правильное питание и использование солнцезащитных средств. Об этом сообщает Daily Mail.

Коллаген — это натуральный белок, который является важным строительным материалом для кожи, мышц и костей. Он вырабатывается в организме человека из питательных веществ, поступающих с продуктами. Снижение уровня этого белка, наблюдающееся с возрастом, приводит к появлению морщин.

Дерматолог объяснила, что единственный научно обоснованный способ продления молодости кожи — это отказ от курения и алкоголя. Также необходимо регулярно пользоваться солнцезащитными средствами и употреблять продукты, способствующие выработке коллагена. К ним относятся мясо, курица, индейка, рыба, яйца, морепродукты, творог, бобовые.

Кроме того, врач заявила, что эффективность приема коллагена в виде пищевых добавок сомнительна. Клук предположила, что исследования, направленные на обнаружение положительных эффектов таких добавок, спонсируются производителями. Также дерматолог отметила, что немногочисленные доказательства, подтверждающие способность добавок предотвращать появление морщин, получены в ходе небольших исследований, часть из которых не предполагает включение контрольной группы. Это означает, что результаты не могут быть применены в отношении более широких слоев населения.

Ранее было установлено, что омега-3 эффективно в борьбе с депрессией.

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