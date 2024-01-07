Умер боровшийся со старением ученый Владимир Хавинсон

Умер ведущий, заслуженный изобретатель России, ученый, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что профессор и общественный деятель умер в возрасте 77 лет. По словам Эргашева, Хавинсон также являлся основателем и директором Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии.

Владимир Хацкелевич Хавинсон родился в ГДР в 1946 году. Он окончил минское Суворовское училище, после чего поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова.

С 1970 года ученый активно интересовался и занимался темой старения. Открытие пептидов, а на их основе пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность.

По словам Эргашева, профессор также является автором сотен работ и патентов на изобретения. «Горжусь тем, что у нас вышло несколько совместных печатных работ», — добавил вице-губернатор.

В интервью журналистам Хавинсон отмечал, что ищет способы не продления жизни, а замедления старения. Он считал, что предел жизни человека — 110-120 лет.

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