проект

>

Ученые успешно протестировали новое средство от деменции

В UNMC успешно протестировали клеточную терапию болезни Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Экспериментальная клеточная терапия улучшила обучаемость и память у мышей с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования ученых из Медицинского центра Университета Небраски (UNMC) опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

У пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге накапливаются агрегаты белка бета-амилоида. Они не позволяют нервным клеткам передавать сигналы друг другу. Согласно одной из теорий, именно это вызывает необратимую потерю памяти и изменения поведения, характерные для деменции.

В новом исследовании ученые в лаборатории модифицировали иммунные Т-клетки животных, а затем ввели их в кровоток мышей. Это замедлило образование агрегатов бета-амилоида и уменьшило признаки воспаления головного мозга. У больных мышей также улучшились умственные способности.

Теперь ученые планируют найти способ повысить эффективность доставки иммунных клеток в области мозга, наиболее пораженные болезнью Альцгеймера. Следующим шагом станет тестирование этого подхода на людях.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск ранней деменции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами