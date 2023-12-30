Ученые успешно протестировали новое средство от деменции

Экспериментальная клеточная терапия улучшила обучаемость и память у мышей с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования ученых из Медицинского центра Университета Небраски (UNMC) опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

У пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге накапливаются агрегаты белка бета-амилоида. Они не позволяют нервным клеткам передавать сигналы друг другу. Согласно одной из теорий, именно это вызывает необратимую потерю памяти и изменения поведения, характерные для деменции.

В новом исследовании ученые в лаборатории модифицировали иммунные Т-клетки животных, а затем ввели их в кровоток мышей. Это замедлило образование агрегатов бета-амилоида и уменьшило признаки воспаления головного мозга. У больных мышей также улучшились умственные способности.

Теперь ученые планируют найти способ повысить эффективность доставки иммунных клеток в области мозга, наиболее пораженные болезнью Альцгеймера. Следующим шагом станет тестирование этого подхода на людях.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск ранней деменции.