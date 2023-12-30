В удивительно сохранившейся китайской гробнице нашли особый календарь

Внутри исключительно хорошо сохранившейся 2000-летней гробницы на юго-западе Китая обнаружили набор прямоугольных деревянных табличек, — они могут быть частью древнего небесного календаря. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на China News.

Гробница высокопоставленного человека возрастом около 2200 лет была обнаружена в районе Улун китайского муниципалитета Чунцин. Помимо 600 других артефактов (богато украшенных предметов из керамики, меди, бронзы, дерева, бамбука и лаковых изделий), здесь нашли 23 деревянные пластинки шириной 2,5 и длиной 10 см. Круглые отверстия по краям каждой пластинки позволяют предположить, что когда-то они были связаны вместе. Однако пока неясно, как именно их использовали.

Иероглифы на пластинках указывают на их связь с общепринятым календарем, который использовался в китайской астрологии. Возможно, таблицы служили для обозначения любого года 60-летнего календарного цикла. Похожим образом их используют в настоящее время в даосском храме в китайском городе Сучжоу.

В гробнице также содержался письменный список всех помещенных в нее предметов, в котором также указано, что она была построена в 193 г. до нашей эры, во времена династии Западная Хань. Ее сменила династия Восточная Хань, и вместе они считаются «золотым веком» становления многих китайских традиций.

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