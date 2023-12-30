проект

>

Врачи назвали пять привычек, продлевающих жизнь даже при плохой генетике

The Conversation: главная черта диеты долгожителей — обилие растительной пищи

close
100%
Shutterstock

Пять полезных привычек могут продлить жизнь и улучшить здоровье. Их перечислил The Conversation.

Продолжительность жизни примерно на 25% определяется генами, остальное зависит от условий жизни и привычек. Не существует быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, но науке известны ключевые принципы.

Во-первых, следует есть преимущественно растительную пищу: исследования подтверждают связь такой диеты с более долгой жизнью. Растительные продукты богаты антиоксидантами, клетчаткой и другими веществами, снижающими уровень воспаления — фактор риска рака и заболеваний кишечника и сосудов.

Ни одна диета не подходит всем, но одной из наиболее изученных и здоровых является средиземноморская диета, основанная на рационе людей из стран Средиземноморья. В ней особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам и семенам, рыбе и морепродуктам, а также оливковому маслу.

Во-вторых, важно поддерживать здоровый вес: ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, которые сокращают продолжительность жизни. Они включают болезни сердца и сосудов, диабет и нескольких видов рака.

С двумя предыдущими полезными привычками связана третья: регулярная физическая активность. Она защищает от хронических заболеваний, стресса, улучшает психическое здоровье и снижает кровяное давление. Любой вид активности приносит пользу для здоровья — не обязательно бегать марафоны или заниматься на тренажерах.

В-четвертых, следует отказаться от сигарет и вейпов. Курение влияет практически на каждый орган тела и связано как с сокращением длительности, так и с ухудшением качества жизни. Безопасного уровня курения не существует: каждая сигарета увеличивает шансы на развитие нескольких видов рака, болезней сердца и диабета. Бросить привычку возможно при любом стаже курения, подчеркивает The Conversation.

В-пятых, следует избегать социальной изоляции: она увеличивает риск раннего летального исхода, болезней сердца, инсульта, деменции, а также тревоги и депрессии. Хотя механизмы этого изучены недостаточно, похоже, что одиночество оказывает прямое негативное воздействие на физическое здоровье.

Ранее онколог рассказал о первых симптомах рака желудка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами