Врачи назвали пять привычек, продлевающих жизнь даже при плохой генетике

Пять полезных привычек могут продлить жизнь и улучшить здоровье. Их перечислил The Conversation.

Продолжительность жизни примерно на 25% определяется генами, остальное зависит от условий жизни и привычек. Не существует быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, но науке известны ключевые принципы.

Во-первых, следует есть преимущественно растительную пищу: исследования подтверждают связь такой диеты с более долгой жизнью. Растительные продукты богаты антиоксидантами, клетчаткой и другими веществами, снижающими уровень воспаления — фактор риска рака и заболеваний кишечника и сосудов.

Ни одна диета не подходит всем, но одной из наиболее изученных и здоровых является средиземноморская диета, основанная на рационе людей из стран Средиземноморья. В ней особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам и семенам, рыбе и морепродуктам, а также оливковому маслу.

Во-вторых, важно поддерживать здоровый вес: ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, которые сокращают продолжительность жизни. Они включают болезни сердца и сосудов, диабет и нескольких видов рака.

С двумя предыдущими полезными привычками связана третья: регулярная физическая активность. Она защищает от хронических заболеваний, стресса, улучшает психическое здоровье и снижает кровяное давление. Любой вид активности приносит пользу для здоровья — не обязательно бегать марафоны или заниматься на тренажерах.

В-четвертых, следует отказаться от сигарет и вейпов. Курение влияет практически на каждый орган тела и связано как с сокращением длительности, так и с ухудшением качества жизни. Безопасного уровня курения не существует: каждая сигарета увеличивает шансы на развитие нескольких видов рака, болезней сердца и диабета. Бросить привычку возможно при любом стаже курения, подчеркивает The Conversation.

В-пятых, следует избегать социальной изоляции: она увеличивает риск раннего летального исхода, болезней сердца, инсульта, деменции, а также тревоги и депрессии. Хотя механизмы этого изучены недостаточно, похоже, что одиночество оказывает прямое негативное воздействие на физическое здоровье.

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