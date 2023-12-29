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Врач назвала неожиданную опасность употребления алкоголя

Врач Романенко: симптомы инфаркта можно принять за недомогание при опьянении

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Переедание и злоупотребление алкоголем в Новый Год могут привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, кардиолог Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik.

«Зачастую мы едим несочетаемые продукты, а если при этом еще и злоупотребляем алкоголем, то, конечно, и печень, и поджелудочная железа, и кишечник оказываются в «красной зоне», в зоне риска. Могут обостриться и панкреатит, и желчнокаменная болезнь», — объяснила врач.

В некоторых случаях обострение заболеваний требует проведения экстренной операции. А алкоголь в Новый год не только повышает риск инфаркта, но и часто приводит к тому, что пострадавшему не оказывают помощь, списывая его недомогание на спиртное.

«У врачей даже есть такое понятие – новогодний сердечный приступ», — рассказала Романенко.

Другие опасности включают отравление (для его профилактики не стоит есть салаты и другие праздничные блюда позднее утра 1 января), переохлаждение и ОРВИ. Для прогулок на свежем воздухе следует подбирать теплую одежду.

«Если вы болеете – самоизолируйтесь. Если кто-то в семье у вас болеет, соблюдайте правила гигиены: обеспечьте больного отдельной комнатой, отдельной посудой, мойте руки, делайте влажную уборку», – заключила врач.

Ранее онколог рассказал о первых симптомах рака желудка.

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