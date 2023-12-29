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В России научились заготавливать сухую плазму для всех групп крови

ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы для всех групп крови

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Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая особенно востребовано военными. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

«Я не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированную плазму. Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы», – сказала глава агентства.

Она отметила, что ученые создают плазму для всех групп крови, включая самую редкую четвертую группу отрицательного резуса, которую можно переливать любому человеку без определения его группы крови.

Разработка, по словам Скворцовой, очень важна в ситуациях, когда есть проблемы с установлением группы крови. Она отметила, что продукт очень востребован силовыми структурами.

В декабре американские ученые установили, что выработка иммунных и кровяных клеток зависит от количества фолиевой кислоты, которое потребляли их матери во время беременности.

Ранее ученые предложили использовать крупный рогатый скот как доноров зубных имплантов.

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