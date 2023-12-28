Врач объяснила, как переедание в праздники сказывается на зачатии

Во время новогодних праздников люди часто передают, однако чрезмерное употребление тех или иных продуктов может негативно повлиять на вероятность зачатия. В частности, избыточное потребление красного мяса может негативно влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода.

«Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий», – рассказала специалист.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с употреблением сои. По словам репродуктолога, в некоторых научных работах подчеркивается негативное влияние продукта на шансы зачатия.

Повысить же шансы на зачатие может присутствие в рационе достаточного количества витаминов, зерновых, молочных продуктов и овощей.

«Белки из морепродуктов тоже могут повышать вероятность получения эмбрионов хорошего качества и увеличивать частоту живорождений. Также было доказано, что низкоуглеводная диета может благоприятно влиять на количество и качество яйцеклеток, увеличивать вероятность наступления спонтанной беременности», – отметила Колода.

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