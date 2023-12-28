проект

>

Врач объяснила, как переедание в праздники сказывается на зачатии

Репродуктолог Колода: переедание красного мяса снижает вероятность беременности

close
100%
Shutterstock

Во время новогодних праздников люди часто передают, однако чрезмерное употребление тех или иных продуктов может негативно повлиять на вероятность зачатия. В частности, избыточное потребление красного мяса может негативно влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода.

«Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий», – рассказала специалист.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с употреблением сои. По словам репродуктолога, в некоторых научных работах подчеркивается негативное влияние продукта на шансы зачатия.

Повысить же шансы на зачатие может присутствие в рационе достаточного количества витаминов, зерновых, молочных продуктов и овощей.

«Белки из морепродуктов тоже могут повышать вероятность получения эмбрионов хорошего качества и увеличивать частоту живорождений. Также было доказано, что низкоуглеводная диета может благоприятно влиять на количество и качество яйцеклеток, увеличивать вероятность наступления спонтанной беременности», – отметила Колода.

Ранее в МГППУ выделили две группы игроков в Dota 2 в зависимости от их характера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами