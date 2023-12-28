Тренер назвала упражнения, которые не стоит выполнять в праздники

После жирной пищи и алкоголя следует избегать интенсивных нагрузок на сердце и мышцы пресса. Об этом фитнес-тренер Анна Федорова рассказала порталу «Внимание, новости!».

Несмотря на доказанную пользу физической активности для здоровья, после большого количества жирной пищи (особенно в сочетании с алкоголем) стоит отказаться от высокоинтенсивных кардиоупражнений, чтобы избежать дискомфорта в желудке и повышенной нагрузки на сердце.

Кроме того, после плотного ужина организм перекачивает кровь к желудку и кишечнику. Если при этом нагрузить брюшной пресс, могут возникнуть трудности с пищеварением и дискомфорт из-за повышенного брюшного давления. Нужно иметь в виду, что напряжение мышц живота происходит не только во время упражнений, направленных на пресс, но и при приседаниях. В них мышцы живота играют важную роль при поддержании равновесия.

После новогодних застолий лучше обратить внимание на более легкие формы физической активности, например, на прогулки по парку, пилатес, йогу, растяжку, заключила тренер.

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