Прогулки способствуют отказу от курения, показало исследование

Ученые из университета Инсбрука (Австрия) выяснили, что прогулки быстрым шагом на свежем воздухе снижают тягу к сигаретам. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychopharmacology.

В ходе исследования было проведено три различных эксперимента с участием 16 курильщиков старше 18 лет. Все испытуемые выкуривали не менее десяти сигарет в день в течение по крайней мере двух последних лет (до момента участия).

В рамках исследования в произвольном порядке участники совершали десятиминутную прогулку быстрым шагом на свежем воздухе, выполняли аналогичное упражнение на беговой дорожке в помещении или оставались в сидячем положении в течение десяти минут. До, во время и после каждого этапа участников просили самооценить интенсивность тяги к курению, наличие никотиновой абстиненции, а также сообщить о своем настроении.

Для измерения этих показателей использовалась специализированная шкала настроения и физических симптомов. Основные ее элементы включают пятибалльную оценку подавленности настроения, раздражительности, тревожности, трудностей с концентрацией внимания и чувства голода, а также и шестибалльную оценку выраженности позывов к курению и времени, в течение которого ощущалась тяга.

Результаты показали, что быстрая ходьба на дорожке и по улице поспособствовала снижению желания закурить сигарету. Пребывание в сидячем положении не оказало никакого влияния на этот показатель. Аналогичный эффект был достигнут в отношении силы абстинентного синдрома и общего самочувствия. Тем не менее отмечается, что через 10 после окончания тренировки на свежем воздухе тяга к курению была немного ниже, чем после выполнения упражнения на беговой дорожке.

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