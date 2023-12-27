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Ученые нашли неожиданную причину социофобии

PNAS: микробиом кишечника влияет на развитие социофобии

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Исследовательская группа из Университетского колледжа Корка (Ирландия) установила, что микробиота кишечника влияет на состояние иммунитета и выработку окситоцина в некоторых отделах мозга, это в свою очередь может спровоцировать развитие социального тревожного расстройства. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PNAS.

Социальное тревожное расстройство или социофобия характеризуется страхом, возникающим у человека при условии или угрозе вовлечения в социальные ситуации. Необходимость участия в социальных контактах вызывает значительный стресс, что осложняет повседневную жизнь человека. При этом лечить такое заболевание крайне сложно — часто фармакологическое лечение и терапия не дают эффекта, поэтому ученые ищут новые пути воздействия на состояние человека.

Ученым давно известно, что микробиом кишечника влияет на эмоциональное состояние человека и может провоцировать депрессию. Авторы работы предположили, что такой механизм может быть задействован и при социофобии.

Ранее было установлено, что состав микробиоты кишечника социофобов отличается от здоровых людей. В новой работе авторы провели трансплантацию образцов фекалий шести здоровых людей и шести больных расстройством 12 мышам, у которых микробиота была истощена антибиотиками. У тех грызунов, которым достались образцы социофобов, не повышалась общая тревожность, но росла тревожность, связанная с социальным взаимодействием.

По словам авторов, в конце исследования анализ микробиома кишечника мышей показал значительные различия, особенно в количестве бактерий Bacteroides nordii, Bacteroides cellulosiyticus и Phocaeicola massiliensi. Авторы продолжат исследовать эту тему — в будущем ось микробиота-мозг может быть целью терапевтического вмешательства при лечении социофобии.

Ранее ученые установили, что большое количество искусственного света провоцирует развитие депрессии.

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