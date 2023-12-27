Российские ученые создали ткань, способную самоочищаться

Ученые Новосибирского Государственного университета (НГУ) разработали самоочищающиеся ткани, способные разрушать химические вещества, макромолекулы (включая ДНК и РНК), а также инактивировать вирусы и бактерии. Такой материал можно будет использовать для пошива одежды медицинских работников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Благодаря фотоактивной пропитке, разработанной в Институте химических технологий НГУ, органические вещества и микроорганизмы на поверхности ткани разрушаются под воздействием света. При обработке используется специальный катализатор на основе двуокиси титана. При воздействии света на поверхности покрытого специальным составом материала образуются активные окисляющие частицы, и любые органические вещества при взаимодействии с ними разлагаются до углекислого газа и воды, а микроорганизмы и вирусы становятся неактивны. Под этим процессом подразумевается самоочищение ткани.

Помимо этого, инновационный материал обладает более высокой прочностью и функциональностью в условиях влажного теплого климата, поскольку он устойчив к сырости и воздействию вредоносных грибков и бактерий. Такую ткань можно будет использовать для пошива спецодежды медицинских работников, сотрудников лабораторий, пищевых

производств.

Разработка ученых уже привлекла внимание московского предприятия — ООО «Завод «Аэролайф». Отмечается, что предприятие заинтересовано именно в производстве самоочищающихся тканей, поскольку пошив изделий из такого материала дешевле и проще, чем последующая обработка готовой одежды.

Директор Научно-образовательного центра Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ, доктор химических наук Денис Козлов добавил, что состав фотокатализатора варьируется в зависимости от поставленных задач. Учитываются условия ношения такой одежды (закрытость помещения, влажность воздуха) и специфика трудовой деятельности (лаборатория, пищевое производство).

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