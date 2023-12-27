Уникальный артефакт из Помпей нашли на стене в деревенском доме

Мраморный барельеф, изображающий землетрясение 62 года нашей эры, был найден в деревенском доме в Бельгии: его выкрали в Помпеях в 1975 году. Об этом сообщает Arkeonews.

Житель Бельгии Герт де Теммерман, решивший продать дом, обратился к экспертам Галло-римского музея в Тонгерене, чтобы оценить подлинность мраморного барельефа, который его отец привез из Италии. В 1975 году во время семейного отдыха в Помпеях купить артефакт мужчине предложил неизвестный, который скрылся из виду сразу после получения денег. Семья, которая не осознавала важности предмета, повесила его на стене вдоль лестницы, которая вела в подвал.

Сотрудники музея, к которым обратился нынешний домовладелец, были поражены: мраморная рельефная скульптура оказалась подлинной. Ее изготовили примерно в 62 году нашей эры. Барельеф представляет собой узкую полоску, изображающую землетрясение, произошедшее в том же году. В частности, на нем изображены разрушающиеся врата Помпей. Как выяснили ученые, мраморный барельеф был украден 14 июля 1975 года из дома банкира, где он первоначально висел.

Ранее ученые нашли на древней карте неба редчайшее астрономическое событие.