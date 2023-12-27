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В России разработали дрон для обслуживания подземных кабелей

Специалистами МАИ разработали дрон для поиска повреждений подземных кабелей

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Shutterstock

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения представили новую технологию, которая позволяет обнаруживать повреждения подземных линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проект успешно прошел экспериментальную отработку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАИ.

Суть технологии заключается в следующем: для обнаружения поврежденной кабельной линии электропередачи, которая находится в земле, применяется ток повышенной частоты — 1 024 кГц. Затем оператор поднимает беспилотный летательный аппарат над линией и измеряет значение индукционного наведенного поля на определенной высоте. Это значение используется для точного следования аппарата вдоль кабеля. Когда аппарат достигает места, где значение индукционного поля в десятки раз превышает изначальное, он отправляет сигнал оператору о наличии повреждения и сбрасывает на землю специальный светодиодный маячок с GPS-меткой для удобства аварийных служб.

Технология также может использоваться для обнаружения короткого замыкания или нарушения целостности изоляции кабеля. Она позволяет предсказывать аварийные ситуации заранее, обнаруживая дефекты на ранней стадии, что помогает сократить затраты на их устранение и продлить срок эксплуатации кабельных линий благодаря планированию ремонтных работ. На данный момент технология была протестирована на одном из объектов в Ивановской области.

В будущем разработчики надеются масштабировать проект и внедрить его в энергетической отрасли.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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