В РКЦ «Прогресс» рассказали о создании ракеты-носителя «Союз-5»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в «Роскосмос») внедрил инновационную технологию сварки в процесс создания ракеты-носителя «Союз-5». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Технология сварки трением с перемешиванием внедрена в РКЦ «Прогресс» при проектировании и изготовлении перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — заявили в пресс-службе.

В РКЦ также указали, что на этой производственной базе в будущем будут создаваться блоки перспективной многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе «Амур».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Ангара-А5» была отправлена для проведения летно-конструкторских испытаний на космодром Восточный.

До этого заместитель Ракетно-космического центра «Прогресс» Даниил Субботин заявил, что ракета-носитель «Союз-5» будет готова к пуску с космодрома Байконур в 2025 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.