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Врач назвал способ восполнить силы перед Новым годом

Остеопат Симкин: накопить силы перед Новым годом поможет налаживание режима дня

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Shutterstock

Восполнить энергию и силы в преддверии Нового года можно, если наладить распорядок дня, посоветовал врач-остеопат Дмитрий Симкин в разговоре с газетой «Доктор Питер».

По рекомендациям медика, необходимо выстроить режим работы и отдыха, повысить качество сна, то есть не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для отдыха и затемнить спальню. Помимо того, непреходящее чувство усталости может быть связано с нехваткой витаминов, хроническими заболеваниями, последствиями травм и психологическими проблемами.

«Если человек потерял интерес к жизни, работе, привычным увлечениям и хобби, то уставать он, скорее всего, будет уже сразу после пробуждения», — утверждает остеопат.

В качестве решения он порекомендовал отыскать творческое начало в работе, завести новое хобби либо обратиться к психологу.

До этого врач-диетолог Марина Макиша посоветовала ограничить количество жирной пищи, чтобы встретить Новый год без серьезных последствий для организма.

Ранее врач рассказала, как предотвратить «синдром праздничного сердца» на Новый год.

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