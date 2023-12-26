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Врач рассказал, действительно ли употребление алкоголя может вызвать икоту

Live Science: алкоголь может вызывать икоту, влияя на работу диафрагмы

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Доктор Джордж Кооб, директор Национального института США по борьбе со злоупотреблением алкоголем, рассказал Live Science, что алкоголь может вызывать сбои в работе мышц верхних дыхательных путей и диафрагмы, влияя на связи между нервными клетками и мышечными волокнами. Это может привести к икоте.

Кооб рассказал, что существует несколько теорий относительно того, как алкоголь может вызвать икоту. Тем не менее доктор заявил о том, что ему неизвестно о каких-либо исследованиях, которые конкретно изучают механизм, стоящий за этим явлением. Одно из объяснений заключается в том, что этанол, содержащийся в таких напитках, как пиво, вино и крепкие спиртные напитки, может вызывать икоту, нарушая нормальный поток нервных сигналов в организме.

Характерный звук при икоте вызван внезапным сокращением голосовых связок из-за повторяющихся спазмов диафрагмы, куполообразной мышцы, которая напрягается и расслабляется при втягивании воздуха в легкие и последующем его выталкивании. Как и любая другая мышца, диафрагма движется в ответ на импульсы, генерируемые нервной системой. Алкоголь способен влиять на нормальное функционирование мышц верхних дыхательных путей и диафрагмы, прерывая связь между нервными клетками и мышечными волокнами. Эта гипотеза подтверждается результатами исследования ученых из медицинского колледжа при Лондонской больнице. Оно показало, что этанол препятствует передаче сигналов между нервами и мышцами в образцах ткани нервно-диафрагмальной системы крыс.

Кроме того, икота в состоянии алкогольного опьянения может быть связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, состоянием, при котором содержимое желудка попадает в пищевод. Точно неизвестно, какие механизмы лежат в основе этой взаимосвязи. Тем не менее икота чаще возникает у людей с этим заболеванием.

Ранее социальную тревожность связали с увеличением количества употребляемого алкоголя.

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