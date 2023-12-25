Стало известно, почему не стоит употреблять алкоголь и хлеб перед основным приемом пищи

Американский нейробиолог Дэниел Амен, руководящий одноименной сетью клиник (Amen Clinics), рассказал, что употребление алкоголя и хлеба перед основным приемом пищи способствует выработке в гипоталамусе серотонина. Последующее его снижение может привести к потере контроля над аппетитом. Об этом сообщает Daily Mail.

Нейробиолог объяснил, что подача алкогольных напитков и хлеба перед основным блюдом часто практикуется в ресторанах и кафе. При их употреблении концентрация глюкозы в крови увеличивается, а в гипоталамусе начинает вырабатываться серотонин — нейромедиатор, который выполняет успокаивающую функцию и способствует появлению ощущения счастья.

Однако вскоре уровень серотонина начинает снижаться. Амен уточнил, что этот процесс сопровождается угнетением активности лобной доли. Лобная доля — это часть человеческого мозга, участвующая во всевозможных функциях высшего порядка, таких как планирование, решение проблем, мотивация, социальное поведение и контроль импульсов. Такие изменения в работе лобной доли может приводить к потере контроля над аппетитом, желанию заказать больше блюд и потратить более крупную сумму денег.

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