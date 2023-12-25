Установлено, почему таргетные онкопрепараты могут быть неэффективны

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Минздрава России выяснили, что невосприимчивость некоторых пациентов к таргетным препаратам при терапии рака может быть связана с влиянием компонентов плазмы крови. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Первом МГМУ им. Сеченова.

Таргетные препараты воздействуют в раковых клетках на определенные молекулы, связанные с ростом и метастазированием опухоли. Этот способ лечения рака эффективен и обладает малым количеством побочных реакций, однако некоторые пациенты не поддаются такой терапии. Поэтому важно определить факторы, которые ослабляют или вовсе сводят на нет действие таргетных препаратов.

Как показало исследование, такой эффект могут оказывать компоненты плазмы крови. Это необходимо учитывать при моделировании индивидуального ответа пациента на определенные лекарства.

Специалисты изучили влияние сыворотки крови (ее получают из плазмы) 23 доноров на эффективность работы двух таргетных онкопрепаратов. Оба препарата блокируют рецептор эпидермального фактора роста на поверхности раковой клетки, — он принимает участие в процессах регуляции роста и развития клеток. Ученые установили, что присутствие сыворотки крови в среде с раковыми клетками значительно снижает терапевтический эффект обоих препаратов, причем степень этого ухудшения сильно варьируется от одного донора к другому.

«Эффективность работы рецептора эпидермального фактора роста – ключевой показатель, на который обращают внимание при развитии онкологического заболевания. Уровень активности этого белка в раковых клетках повышен, что способствует росту опухоли. В контексте таргетной терапии рецептор эпидермального фактора роста является достаточно распространенной молекулярной мишенью, на которую направлено действие целой группы лекарств», – прокомментировала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Марина Секачева.

Чтобы восстановить терапевтическую эффективность препаратов, в процессе проведения эксперимента приходилось увеличивать их дозу в 5-25 раз, в зависимости от конкретного образца человеческой сыворотки.

Результаты исследования позволят правильно подбирать дозу, необходимую для успешной терапии, или же принять решение о выборе другой стратегии. Кроме того, обнаруженные эффекты важно учитывать при проведении доклинических испытаний новых онкопрепаратов.

Ранее ученые выяснили, как раковые опухоли влияют на прилегающие к ним ткани.