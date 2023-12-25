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Косметолог назвала процедуры, которые стоит делать перед новым годом

Врач Ходневич назвала пять косметических процедур для подготовки к праздникам

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Чтобы подготовиться к новогодними праздниками, можно сделать пять косметических процедур, которые придают коже свежий вид и борются с мелкими морщинами. Кроме того, они улучшают качество кожи в принципе, об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог Европейского медицинского центра Яна Ходневич.

«Это уходовые процедуры у косметолога-эстетиста. Любая из них будет отличным выбором во время подготовки к новогодней ночи, но важно учитывать особенности своего типа кожи и обращать пристальное внимание на качество косметики, которую использует специалист», – объяснила Ходневич.

Также можно сделать биоревитализацию, которая придает коже увлажненный и сияющий вид, и провести ботулинотерапию лица и шеи, разглаживающую мелкие мимические морщины.

«Кроме того, можно провести неинвазивный RF-лифтинг. Процедура стимулирует выработку собственного коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Это делает кожу более подтянутой, и в новогоднюю ночь вы будете выглядеть свежо», – рассказала косметолог.

Список процедур для подготовки к праздникам завершает плазмолифтинг. Суть процедуры – омоложение кожи за счет инъекций собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами.

«Однако не стоит записываться на процедуры выше, если сейчас вы страдаете от вирусного заболевания в острой фазе. Это абсолютное противопоказание для проведения любых косметических процедур, особенно инъекционных. Во время беременности и лактации также стоит отказаться от эстетической косметологии», – заключила дерматолог.

Ранее врач назвал пластические операции, восстановиться после которых можно за новогодние праздники.

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