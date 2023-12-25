проект

>

Названо опасное последствие одиночества в детстве

ВВI: одиночество в детстве связано с воспалением в организме в зрелости

close
100%
Depositphotos

Исследователи из университета Гринвича (Великобритания) в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, ощущавших одиночество в детстве, повышены уровни маркеров воспаления в организме во взрослом возрасте. Результаты опубликованы в Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

Исследование, проведенное с участием трех различных групп, характеризовалось большим размером выборки для обеспечения надежных результатов. В нем приняли участие 6144 человека из Дании (средний возраст — 60 лет) и 881 из Новой Зеландии (в среднем участникам было 45 лет). Также были использованы данные 1448 британских близнецов, средний возраст которых составил 18 лет. С помощью специализированных опросников ученые зафиксировали информацию о том, насколько ярким и травмирующим было чувство одиночества у добровольцев в детском возрасте.

Для оценки интенсивности воспаления в организме исследователи измерили концентрацию С-реактивного белка (CRP), интерлейкина-6 (IL-6) и урокиназного активатора плазминогена (suPAR) в крови участников.

Результаты показали, что у датских участников, которые сообщили о социальной изоляции в детстве, уровни всех трех маркеров воспаления были выше, чем у тех, кто жил с семьей или друзьями. Однако после поправки на возраст, пол, индекс массы тела и стаж курения, повышение осталось значимым только для уровня suPAR. Добровольцы из Новой Зеландии и Великобритании, которые ощущали одиночество в детстве, также продемонстрировали повышение уровня маркера воспаления suPAR после всех поправок.

Исследователи подчеркнули, что последствием одиночества в детском возрасте может быть длительное хроническое воспаление, возникающее в зрелости. Хроническое воспаление — один из главных биологических маркеров старения и элементов патогенеза опасных состояний, таких как диабет и инфаркт. Для более глубокого изучения этих ассоциаций необходимы дополнительные исследования.

Ранее стало известно, для кого наиболее эффективны новые лекарства от болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами