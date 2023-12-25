проект

>

Чистка зубов снижает риск воспаления легких

JAMA Internal Medicine: ежедневная чистка зубов снижает риск воспаления легких

close
100%
Shutterstock

Ежедневная чистка зубов может снижать риск и тяжесть внутрибольничной пневмонии, особенно среди пациентов, перенесших искусственную вентиляцию легких. Обзорное исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Внутрибольничной называется пневмония (воспаление легких), которая развилась у пациента спустя 48 или более часов после госпитализации. В новом исследовании ученые выяснили, что снизить риск этого опасного для жизни заболевания может ежедневная чистка зубов.

Авторы объединили и проанализировали данные 15 исследований, в которых приняли участие более 10 тысяч пациентов. Они обнаружили, что чистка зубов связана со значительно более низким риском развития пневмонии и летальных исходов у пациентов в отделениях интенсивной терапии. Наиболее полезной чистка зубов была для пациентов, которых подключали к аппарату для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, чистка зубов была связана с уменьшением длительности пребывания в отделении интенсивной терапии (средняя разница составила 1,78 дня). Однако не было обнаружено никакой связи между чисткой зубов и продолжительностью пребывания в больнице вне отделения интенсивной терапии или использованием антибиотиков.

Ранее ученые нашли препараты, которые защищают невакцинированных от COVID-19.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами